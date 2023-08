Situação em Lampedusa é 'insustentável', diz Itália

"A situação aqui é insustentável", afirmou o ministro das Empresas e do Made in Italy, Adolfo Urso, durante uma visita à ilha. "A Europa deve dar uma mão aos italianos para administrar esse fenômeno da melhor forma possível", ressaltou.

Desde sexta-feira passada (25), Lampedusa registrou 120 desembarques, totalizando quase 4,1 mil migrantes. Com isso, o número de pessoas no centro de acolhimento local chegou ao recorde de 4.267.

Para aliviar a pressão sobre a ilha, o Ministério do Interior determinou a transferência de 690 deslocados já neste domingo para Porto Empedocle (550), na Sicília, Pratica di Mare (70), nos arredores de Roma, e Pisa (70), na Toscana.

Diante desse cenário, o prefeito de Lampedusa, Filippo Manino, disse que o fenômeno migratório "saiu do controle do governo". "A nossa paciência está acabando. Peço à premiê Giorgia Meloni que venha passar dois dias em Lampedusa comigo.

Vamos sentar no meu gabinete e encontraremos uma solução", afirmou.

Segundo o Ministério do Interior, a Itália já recebeu 107,5 mil migrantes forçados via Mediterrâneo em 2023, alta de 103% na comparação com o mesmo período do ano passado. (ANSA).