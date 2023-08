Verstappen vence prova tumultuada e iguala recorde de Vettel

A corrida chegou a ser interrompida na volta 65 após uma batida de Guanyu Zhou (Alfa Romeo) sob chuva forte. Na relargada lançada, Verstappen não teve dificuldades para manter a ponta e terminou a prova quase quatro segundos à frente do segundo colocado, o espanhol Fernando Alonso (Aston Martin).

Pierre Gasly levou a Alpine a um surpreendente terceiro lugar, beneficiando-se de uma punição de cinco segundos a Sergio Pérez por excesso de velocidade no pit lane. O mexicano acabou em quarto.

Carlos Sainz (Ferrari), Lewis Hamilton (Mercedes), Lando Norris (McLaren), Alexander Albon (Williams), Oscar Piastri (McLaren) e Esteban Ocon (Alpine) completaram a zona de pontos.

Já Charles Leclerc abandonou com problemas no assoalho de sua Ferrari.

Com a vitória, Verstappen foi a 339 pontos na liderança do campeonato, 138 a mais que os 201 de Pérez. Já Alonso segue em terceiro, com 168.

A F1 volta a correr já no próximo fim de semana, no Grande Prêmio da Itália, no tradicional circuito de Monza. Se vencer, Verstappen estabelecerá um novo recorde de triunfos consecutivos na F1, com 10. (ANSA).