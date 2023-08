Argentina terá pacote de medidas para limitar inflação

BUENOS AIRES, 28 AGO (ANSA) - O ministro da Economia da Argentina, Sergio Massa, anunciou um pacote de medidas para atenuar os efeitos da recente desvalorização de 22% do câmbio do peso, autorizada por ele após recomendação do Fundo Monetário Internacional (FMI).

A iniciativa ocorrerá no âmbito do Programa de Reforço da Atividade Econômica e da Renda do país e foi avaliada em 490 bilhões de pesos (R$ 6,8 bi) segundo o jornal Clarín, incluindo ganhos fixos para os trabalhadores, melhorias para os autônomos, aumentos para aposentados, apoio às exportações e alívios fiscais para economias regionais.