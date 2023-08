Bombeiros combatem série de incêndios florestais na Sicília

PALERMO, 28 AGO (ANSA) - O Corpo de Bombeiros da Itália ainda combate incêndios florestais iniciados no domingo (27) na Sicília, que chegaram a fechar o aeroporto de Birgi por algumas horas e fizeram com que banhistas nas praias precisassem de resgate.

Os diversos focos estão sendo alimentados por fortes rajadas de vento siroco (quente e seco, que sopra do deserto do Saara) e, segundo as autoridades locais, alguns deles foram iniciados por ação humana.