Deslizamento bloqueia linha ferroviária entre Itália e França

ROMA, 28 AGO (ANSA) - Um deslizamento de terra interrompeu as viagens em uma das principais linhas ferroviárias entre Itália e França por tempo indeterminado, em meio a uma nova onda de mau tempo na região.

O incidente ocorreu no vale Maurienne, no departamento francês de Savoia, na tarde do último domingo (27), bloqueando o túnel ferroviário Fréjus, que liga Modane, na França, e Bardonecchia, na Itália.