Ferrari usará macacões especiais no GP da Itália de F1

Em um vídeo, Sainz chegou a dizer que o estilo dos macacões é uma "mistura entre moda antiga e contemporânea". Além disso, o espanhol afirmou que o design ficou "muito legal".

Leclerc, por sua vez, destacou que o recém-lançado macacão é o seu "favorito".

A estreia da nova vestimenta acontecerá no próximo final de semana, quando a F1 chegará em sua 14ª etapa em 2023. A Ferrari, que correrá em casa, ocupa a quarta colocação do Mundial de construtores, com 201 pontos. (ANSA).

