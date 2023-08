Índia confirma que Putin não irá à cúpula do G20

As informações foram divulgadas através de um comunicado do gabinete do premiê indiano, que foi reproduzido pela agência oficial russa de notícias Tass.

"O presidente Putin informou que a Rússia será representada pelo ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov", diz a nota.

Ainda de acordo com o comunicado, Modi expressou compreensão pela decisão russa e agradeceu pelo constante apoio às iniciativas da presidência indiana do G20.

"Os dois líderes avaliaram os progressos sobre uma série de questões de cooperação bilateral e trocaram opiniões sobre questões regionais e globais de interesse mútuo, incluindo a cúpula do Brics concluída recentemente em Johanesburgo", diz o texto.

Já a assessoria de imprensa do Kremlin disse que Putin e Modi "trocaram opiniões em vista da próxima cúpula do G20".

Na semana passada o porta-voz de Moscou, Dmitry Peskov, havia sinalizado que Putin não iria ao evento e que as modalidades de participação do líder russo seriam esclarecidas mais adiante.