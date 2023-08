Itália aprova decreto para entrar em rede fixa da TIM

SÃO PAULO, 28 AGO (ANSA) - O governo da Itália aprovou nesta segunda-feira (28) um decreto que destina até 2,2 bilhões de euros para a aquisição de 15% a 20% da rede fixa do Grupo TIM.

A medida chega poucas semanas depois de o Ministério da Economia e das Finanças ter assinado um memorando de entendimento com a gestora de recursos americana KKR, que negocia com exclusividade com a TIM, para entrar na operação.