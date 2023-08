Itália registrou 49 eventos climáticos extremos no fim de semana

ROMA, 28 AGO (ANSA) - A Itália registrou ao longo do último final de semana (sábado 26 e domingo 27) um total de 49 eventos climáticos extremos, entre tempestades de ventos, raios e granizo no norte do país, e incêndios florestais no sul.

Os dados são de uma análise da confederação de agricultores Coldiretti a partir dos dados da European Severe Weather Database (Eswd), observatório de uma ONG dedicada ao clima.