Italiana ENI inicia produção em campo na Costa do Marfin

O Campo de Baleine é o maior já encontrado no litoral da Costa do Marfim e foi descoberto há menos de dois anos. "Ele representa a maior descoberta de hidrocarbonetos na bacia sedimentar da Costa do Marfim", disse a ENI.

Segundo a empresa italiana, em breve o campo vai produzir cerca de 150 mil barris de petróleo e 200 milhões de pés cúbicos padrão de gás por dia.

"O início de Baleine é um marco nas atividades da ENI", reforçou o CEO Claudio Descalzi. (ANSA).

