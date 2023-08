Juíza marca julgamento de Trump para 4 março de 2024

A data marcada para o início do julgamento foi posterior ao pedido pela Procuradoria, que havia solicitado para começar em janeiro, e bem antes ao que gostaria a defesa do ex-mandatário, que pretendia empurrar para 2026.

"O público tem o direito a uma resolução rápida e eficiente desta questão", comentou a magistrada.

A denúncia contra Trump foi apresentada no início de agosto por Jack Smith, conselheiro especial do Departamento de Justiça.

A chamada Super Terça, que ocorrerá no dia seguinte ao julgamento, terá 15 estados norte-americanos fazendo as primárias para escolherem o candidato que vai disputar a presidência da nação.

De acordo com as últimas pesquisas eleitorais, Trump é o grande favorito para assumir a vaga do Partido Republicano nas eleições de 2024, tendo larga vantagem sobre o governador da Flórida, Ron DeSantis. (ANSA).