Líbia suspende ministra após encontro com chanceler de Israel

A notícia provocou manifestações em Trípoli contra Mangoush, que foi suspensa pelo premiê do governo de união nacional da Líbia, Abdelhamid Dbeibah, e se refugiou na Turquia. Durante os protestos, cidadãos queimaram bandeiras de Israel e pediram a demissão da ministra.

O Executivo líbio definiu o encontro de Roma como "secreto" e instituiu uma comissão investigativa para apurar as circunstâncias do episódio. Enquanto isso, Mangoush foi substituída temporariamente pelo ministro da Juventude, Fathallah Abdullatif al-Zini.

Já o líder do Conselho Presidencial da Líbia, Mohamed al-Menfi, que faz as vezes de chefe de Estado, disse que o encontro "não reflete a política externa do país" e violou as "leis que criminalizam a normalização com a entidade sionista".

Em meio à polêmica, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que a reunião entre Mangoush e Cohen foi "casual e informal", à margem de um encontro com o ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani.

No entanto, no dia anterior, Cohen disse que a reunião teve como objetivo "examinar as opções para colaborações e as relações entre as nações e preservar a herança do judaísmo líbio". Além disso, o ministro definiu o encontro como "primeiro passo" na aproximação entre os países.

A divulgação da reunião também se tornou motivos de críticas em Israel, onde o líder de oposição Yair Lapid acusou Cohen de ser "amador e irresponsável, sem capacidade de julgamento".