Lula recebe hoje ministro da Economia argentino

A reunião está marcada para as 17h30, no Palácio da Alvorada, e também contará com a presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

O candidato Massa conta com o apoio do presidente Alberto Fernández e da vice Cristina Kirchner nas eleições de 22 de outubro, enquanto o postulante de extrema direita vencedor das primárias, Javier Milei, promete tirar a Argentina do Mercosul.

Massa também deve ter uma reunião apenas com Haddad às 14h para discutir o formato do apoio brasileiro à Argentina.

O ministro da Fazenda declarou na semana passada, durante a Cúpula do Brics, na África do Sul, que os dois países poderiam realizar parte de suas operações comerciais em moeda chinesa.

(ANSA).