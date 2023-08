PF lança operação contra tráfico de mulheres à Itália

(ANSA) - BRASÍLIA, 28 AGO - A Polícia Federal deflagrou nesta segunda-feira (28) uma operação contra uma organização criminosa que explora sexualmente mulheres brasileiras na Itália.

De acordo com a PF, a quadrilha recrutou vítimas no Ceará para prostituição no país europeu, onde teriam sido submetidas a trabalho forçado e restrição da liberdade.