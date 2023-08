Presidente do Conselho Europeu diz apoiar novas adesões à UE

LIUBLIANA, 28 AGO (ANSA) - O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, declarou nesta segunda-feira (28) que "para ser mais forte, a União Europeia precisa crescer", em referência à adesão de mais países ao bloco.

"Nos contentamos com uma UE que se limita a gerenciar as crises ou queremos ser um ator global que muda o futuro? Estamos conformados com um mundo bipolar em conflito ou queremos contribuir com a construção de um mundo multipolar ancorado na cooperação global?", questionou.