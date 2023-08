'Vergonhoso', diz ministro sobre ratos na região do Coliseu

"É vergonhoso que a área arqueológica mais importante do mundo esteja nestas condições. Essa área não pertence ao Ministério da Cultura, mas ao município de Roma, mas a questão não é quem é competente", criticou Sangiuliano em uma entrevista ao Tg Lazio.

O político acrescentou que telefonou ao prefeito da capital italiana, Roberto Gualtieri, e disse que a situação é "intolerável". O ministro ainda destacou a necessidade de "fazer mais".

No último sábado (26), a Prefeitura de Roma anunciou que vai reforçar as atividades de dedetização na zona do Coliseu. A ação englobará tanto as tocas situadas em áreas verdes adjacentes ao Parque Arqueológico do Coliseu quanto bueiros nas ruas e avenidas.

A presença de ratos em Roma é estimada em cerca de sete milhões de exemplares, cerca de 2,5 por cada habitante. (ANSA).

