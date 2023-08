Vinícolas italianas registram maior estoque em 23 anos

Os dados são do Observatório UIV-Vinitaly, segundo o qual o dado reflete um incremento sem precedentes dos vinhos de maior qualidade, os DOP (Denominação de Origem Protegida), com 9,9% a mais a respeito da última medição antes da vindima (colheitas das uvas de vinhos) de 2022.

O estudo apontou ainda uma piora no número de exportações para os países fora da União Europeia, especialmente nos Estados Unidos.

"Esse indicador do mercado tem cenário complicado, com a demanda extra-europeia do primeiro semestre em contração. Entre os 10 maiores compradores, que representam 85% do mercado no exterior, as exportações em volume foram positivas só para a Rússia, com quedas grandes para EUA, Canadá, Japão, Noruega, China e Coreia do Sul", diz o relatório.

No próximo dia 12 de setembro, há a previsão de entrega de relatórios de entidades do setor com previsões para a vindima 2023 ao Ministério da Agricultura e da Soberania Alimentar.

(ANSA).