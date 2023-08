Chileno comete suicídio ao ser preso por morte na ditadura

SANTIAGO DO CHILE, 29 AGO (ANSA) - O Ministério Público do Chile informou nesta terça-feira (29) que o general da reserva Hernán Chacón cometeu suicídio momentos antes de ser preso por crimes cometidos durante a ditadura militar no país.

Aos 85 anos de idade, ele foi condenado com outros militares pelo assassinato do cantor e compositor Víctor Jara, ocorrido cinco dias após o golpe de estado de Augusto Pinochet, em 11 de setembro de 1973.