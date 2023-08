Cidade italiana é homenageada com nome de rua em Minas Gerais

SANTOS DUMONT, 29 AGO (ANSA) - A cidade italiana de Lauria, no interior da região da Basilicata, foi homenageada com o nome de uma rua na cidade de Santos Dumont, na Zona da Mata mineira.

Em nota, a prefeitura de Lauria informou que a prefeitura de Santos Dumont "deliberou pela intitulação de uma de suas ruas em nome das relações históricas que ligam as duas realidades, com muitos 'lauriotas' emigrados para lá entre o fim do século 19 e o início do século 20".