Companheiro de Meloni é criticado após falas sobre estupros

"Talvez devêssemos ser mais protetores no diálogo e no léxico. Se você vai dançar, tem todo o direito de se embriagar.

Mas se você evitar ficar bêbada e perder os sentidos, talvez não caia em determinadas problemáticas, porque depois o lobo aparece", disse o companheiro de Meloni, primeira mulher a governar a Itália.

Segundo Giambruno, para evitar os "lobos" é essencial "não perder a consciência e permanecer capaz de entender e querer".

A reação da oposição foi imediata. "As palavras pronunciadas pelo apresentador Andrea Giambruno são inaceitáveis e vergonhosas, representação de uma cultura machista e retrógrada que constitui o terreno de cultivo de comportamentos violentos", afirmou um grupo de parlamentares mulheres do partido antissistema Movimento 5 Estrelas (M5S).

Já a legenda de centro Mais Europa declarou que o marido da premiê "normaliza a bestialidade, culpando as garotas por como se vestem ou por aquilo que fazem". Por sua vez, o deputado de centro-esquerda Alessandro Zan, do Partido Democrático (PD), pediu que Meloni explique a Giambruno que "culpar as vítimas de uma violência, ainda mais na televisão, é uma prática bárbara e perversa".

Em meio às críticas, o apresentador disse que nunca justificou estupros e que definiu os casos de violência sexual como "abomináveis". Segundo ele, suas declarações foram usadas de forma "instrumental e surreal, distorcendo a realidade". "A política tem coisa melhor para fazer do que se ocupar de um espaço jornalístico", salientou.