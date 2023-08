Conferência Episcopal de Kiev lamenta falas do Papa sobre Rússia

O teor do pronunciamento, no entanto, foi alvo de polêmica e fez o governo ucraniano acusar o Pontífice de repetir a "propaganda imperialista" do Kremlin, apesar de o Vaticano negar que o religioso tenha exaltado "lógicas imperialistas".

"A menção à 'grande Rússia', com a sua grande cultura e humanidade, infelizmente atesta a continuação da existência do mito do humanismo e da grandeza do Estado, que há nove anos trava uma guerra sangrenta e brutal contra a Ucrânia", criticou o presidente dos bispos, monsenhor Vitalij Skomarovskjy.

Segundo o líder da Conferência Episcopal Ucraniana, as declarações citadas são "dolorosas e preocupantes". "Como Igreja e sociedade ucraniana, rejeitamos e consideramos inaceitável qualquer manifestação de apoio à 'paz russa', que trouxe tanta dor e sofrimento para a nossa terra e para as nossas famílias", enfatizou ele.

O monsenhor ressaltou ainda que, "tendo em conta e recordando tudo o que o papa Francisco fez e está fazendo pela Ucrânia, não há dúvidas sobre o seu apoio ao povo" do país liderado por Volodymyr Zelensky, mas está convencido de que os "mal entendidos são causados pela falta de diálogo adequado entre o Papa e a Ucrânia, a nível eclesiástico e diplomático".

Por fim, Skomarovskjy convidou os fiéis "a não se limitarem às declarações individuais do Santo Padre, mas a manifestarem a sua solidariedade com a Ucrânia nas suas ações". (ANSA).