Embaixador italiano visita Alagoas para estreitar relações

Junto com o presidente do Tribunal do Estado, o diplomata visitou o museu do Palácio e posou em frente a um quadro do arquiteto italiano Luigi Luccarini, que no final do século 19 projetou vários edifícios institucionais em Maceió.

Além disso, o embaixador visitou a Sococo, principal empresa de derivados de coco no mundo e que utiliza tecnologia italiana, e uma fábrica da Bauducco. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.