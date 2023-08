Entradas de turistas no Brasil até julho superam total de 2022

Só em julho, os destinos turísticos nacionais receberam mais de 375 mil visitantes de outras nacionalidades, que gastaram US$ 567 milhões (R$ 2,7 bi), terceiro melhor resultado do mês na série histórica do BC, atrás apenas de julho de 2014 e julho de 2019.

O resultado também foi 45,7% maior do que o mesmo mês de 2022.

O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, chamou a atenção para iniciativas para impulsionar o setor: "São resultados que refletem o trabalho, seja na ampliação de voos com o destino ao Brasil, são 40% de rotas a mais que no ano passado, como na promoção dos destinos de nosso país nos países que mais mandam turistas para o Brasil".

Segundo ele, as ações serão intensificadas no segundo semestre: "Teremos campanhas publicitárias nos EUA, Europa e América Latina, participação em feiras e realização de eventos, e a perspectiva é de acelerar ainda mais a retomada". (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.