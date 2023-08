Festival de Veneza começa na quarta com foco em cinema italiano

VENEZA, 29 AGO (ANSA) - A ilha do Lido já vive o clima de antecipação para a cerimônia de abertura da 80ª edição do Festival Internacional de Cinema de Veneza, que ocorre nesta quarta-feira (30), com a entrega do Leão de Ouro pela carreira a Liliana Cavani, e tendo a atriz Caterina Murino como madrinha.

O festival de cinema mais antigo do mundo, sempre central no panorama internacional em meio às contínuas mudanças, é ponto de referência para cineastas do mundo todo e considerado um trampolim para as indicações ao Oscar.