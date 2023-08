Frosinone anuncia contratação por empréstimo de Kaio Jorge

ROMA, 29 AGO (ANSA) - Após Enzo Barrenechea e Matías Soulé, o recém-promovido Frosinone anunciou nesta terça-feira (29) a contratação do atacante Kaio Jorge, da Juventus.

O brasileiro de 21 anos foi emprestado pela Velha Senhora e permanecerá no clube da região do Lazio até o fim da atual temporada, no meio de 2024.