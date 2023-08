Funeral de Prigozhin é realizado em cerimônia privada na Rússia

"A despedida de Yevgeny Viktorovich ocorreu de forma fechada.

Aqueles que desejam se despedir podem visitar o cemitério de Porokhovskoye", diz a nota no Telegram, acompanhada por uma foto do comandante do Grupo Wagner.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, não compareceu ao funeral, segundo o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, que já havia dito não saber sobre as "modalidades" da cerimônia.

A morte de Prigozhin foi confirmada por investigadores russos no último domingo (27). Ele estava entre os 10 passageiros que faleceram após a queda de uma aeronave da Embraer.

O desastre aéreo ocorreu cerca de dois meses depois de o grupo ter ameaçado uma rebelião contra o regime de Putin, chegando a tomar o controle da cidade de Rostov. No entanto, o motim foi desarticulado poucas horas depois, e Prigozhin disse que seu objetivo era "protestar" contra o Ministério da Defesa, e não "derrubar o governo do país".

Após a tragédia, vieram à tona especulações sobre um suposto envolvimento do regime de Putin na queda do avião. O Kremlin, por sua vez, negou e declarou que era uma "mentira absoluta".