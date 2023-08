Governo Lula assina MP para taxar fundos de 'super-ricos'

SÃO PAULO, 29 AGO (ANSA) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou uma medida provisória (MP) para taxar os rendimentos de fundos exclusivos, ativos voltados aos chamados "super-ricos" e que exigem aportes mínimos de R$ 10 milhões.

Atualmente, o Imposto de Renda incide nesses fundos apenas no momento do resgate das cotas pelo investidor, mas a MP estabelece uma tributação de 15% duas vezes por ano, ou de 20% no caso de fundos de curto prazo.