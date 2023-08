Kim Jong-un diz que Marinha fará parte de dissuasão nuclear

PEQUIM, 29 AGO (ANSA) - O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, afirmou que a Marinha do país será uma "componente da dissuasão nuclear estatal" com o carregamento de ogivas atômicas.

A inteligência sul-coreana acredita que Pyongyang está acelerando seus planos de implantar mísseis balísticos lançados por submarinos com ogivas nucleares estratégicas.