Lukaku desembarca em Roma com festa da torcida

ROMA, 29 AGO (ANSA) - O atacante Romelu Lukaku desembarcou nesta terça-feira (29) no aeroporto de Ciampino, na Itália, para ser apresentado como novo reforço da Roma.

A chegada do jato particular de Dan Friedkin, pilotado pelo próprio presidente da Roma, foi acompanhada com festa pelos torcedores giallorossi, que lotaram o hangar para recepcionar o centroavante.