Lula anuncia criação de 38º ministério

SÃO PAULO, 29 AGO (ANSA) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta terça-feira (29) que vai criar o Ministério da Pequena e Média Empresa, que será a 38ª pasta de seu governo.

A novidade chega em meio às negociações com partidos do centrão para ampliar seu espaço dentro do Executivo.