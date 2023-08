Lula condecora padre Julio Lancelotti

(ANSA) - BRASÍLIA, 29 AGO - O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), condecorou com a Grã-Cruz da Ordem do Mérito do Ministério da Justiça e Segurança Pública o padre Julio Lancelotti, responsável pela Pastoral do Povo da Rua de São Paulo, que foi recentemente vítima de ameaças.

A honraria é concedida a pessoas que tenham prestado serviços notáveis ao Ministério da Justiça ou órgãos vinculados à pasta, segundo a portaria publicada nesta terça-feira (29) pelo Diário Oficial da União.