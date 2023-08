Mancini reclama de 'informações falsas' sobre saída da seleção

Ele ressaltou que o primeiro contato concreto com os representantes sauditas foi no dia 18 de agosto e que os acordos no futebol costumam ser rápidos: "Receber a confiança plena, com essa autonomia, sempre foi meu primeiro critério de escolha. Porque onde não há confiança, não há futebol, nem vitória e nem futuro".

"Quero agradecer a todos vocês pelo grande apoio e verdadeira amizade demonstrados sempre, especialmente nesses últimos dias e horas frenéticos que me colocaram não no banco, mas no meio de campo", disse.

"Seus depoimentos de afeto e estima estão cheios de palavras importantes, verdadeiras e sinceras como 'lembre-se de você é o gol de calcanhar', 'o homem da vitória nos acréscimos', 'você nunca se rendeu, até o último segundo'. Coloquei todas na mala e me acompanharão e inspirarão ao enfrentar os novos desafios que me esperam", acrescentou.

"Na minha vida, o futebol sempre foi tudo para mim, desde quando era só um menino, nos campos de terra, com 13 anos, sempre desafiando uma bola. E nessa vida, a única para mim, sempre associei palavras fundamentais como sacrifício, trabalho, mérito e confiança", concluiu Mancini. (ANSA).

