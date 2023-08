Maserati que pertenceu a Berlusconi vai a leilão na Itália

MILÃO, 29 AGO (ANSA) - Um Maserati branco blindado que pertenceu ao ex-premiê da Itália Silvio Berlusconi, morto no último dia 12 de junho, será leiloado como parte de um grande lote de veículos ofertado no evento Modena Meets Misano, no próximo sábado (2).

Ao todo, serão mais de 70 lotes, entre carros, motos, acessórios e objetos exclusivos relacionados ao mundo das duas e quatro rodas que poderão ser arrematados. O exemplar blindado que foi de Berlusconi terá lance inicial de 100 mil euros.