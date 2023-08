Meloni e líder da Tunísia discutem luta contra migração ilegal

Além disso, Meloni garantiu o apoio constante às autoridades tunisianas por parte do lado italiano e no contexto europeu.

De acordo com comunicado tunisiano, os temas centrais da conversa foram "as operações de coordenação entre a Itália e a Tunísia, sobretudo tendo em conta o agravamento contínuo dos fluxos de migrantes irregulares, atrás dos quais se escondem organizações criminosas dedicadas ao tráfico de seres humanos, tanto nos países do sul do Mediterrâneo ou do norte, bem como nos países subsaarianos".

"As duas partes ressaltaram a importância de continuar o processo iniciado por Roma com uma iniciativa conjunta entre a Tunísia e a Itália. Um processo que continuará em breve na Tunísia para abordar coletivamente as causas da imigração irregular e pôr fim a esta tragédia humana", conclui o governo de Saied.

Dados do Ministério do Interior italiano divulgados na semana passada revelam que o país já recebeu 106 mil migrantes forçados via Mediterrâneo em 2023, mais do que em 2022 inteiro.

Parte do aumento registrado neste ano se deve à piora da situação política e econômica na Tunísia, que superou a Líbia e se tornou o principal vetor das viagens clandestinas na região.

(ANSA).