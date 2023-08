Paquistão aprova extradição de pai de Saman Abbas para Itália

ROMA, 29 AGO (ANSA) - O ministério do Interior do Paquistão aprovou nesta terça-feira (29) a extradição para a Itália do pai de Saman Abbas, jovem paquistanesa de 18 anos que foi morta em Novellara, perto de Reggio Emilia, em abril de 2021.

Shabbar Abbas é acusado de assassinar a própria filha, junto com outros membros da família, depois que ela recusou um casamento arranjado com outro homem no Paquistão.