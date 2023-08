Rússia chama Otan de 'eixo do mal' e elogia Vaticano

"A Rússia aprecia muito a linha equilibrada do Vaticano sobre o conflito na Ucrânia e os esforços da Santa Sé e do papa Francisco para buscar uma solução pacífica, que, infelizmente, são abertamente rechaçados pelo regime de Kiev. Moscou permanece aberta e em contato com todos os países que tentam contribuir para a retomada da paz", afirmou a porta-voz, salientando que o diálogo com o Vaticano "continua".

Sobre as relações com a Itália, Zakharova respondeu que a crise "durará bastante tempo". "Navegando disciplinadamente na esteira dos Estados Unidos, a Itália escolheu um caminho de desmantelamento mirado do complexo de cooperação ítalo-russa em vários setores e fornece à Ucrânia armas e equipamentos militares cada vez mais pesados e letais", declarou.

Segundo ela, Roma apoia "plenamente a guerra híbrida do Ocidente para enfraquecer a Rússia". "Acredito que, cedo ou tarde, as razões econômicas, a proximidade cultural e histórica entre os dois povos e a necessidade de desenvolvimento global levarão a liderança italiana a compreender a necessidade de reconstruir as ligações bilaterais", concluiu. (ANSA).

