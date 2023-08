Taxação de super-ricos vai ajudar a 'consertar Brasil', diz Lula

SÃO PAULO, 29 AGO (ANSA) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira (29) que a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda e a taxação de fundos exclusivos e offshore são um primeiro passo para "consertar o Brasil".

"Durante a campanha eu dizia que a solução do Brasil vai ser encontrada quando a gente colocar o rico no Imposto de Renda e o pobre no Orçamento. É isso que nós começamos a fazer ontem", disse o presidente em sua live semanal nas redes sociais.