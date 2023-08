Teatro alla Scala reabre em setembro com ingressos esgotados

MILÃO, 29 AGO (ANSA) - Após a costumeira pausa de verão, o Teatro alla Scala, em Milão, vai voltar às atividades em setembro com os ingressos esgotados para o mês inteiro.

As cortinas reabrirão no dia 4 de setembro, com a primeira de seis exibições de "O barbeiro de Sevilha", dirigido por Evelino Pidò pela companhia de artes dramáticas Progetto Accademia.