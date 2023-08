Tiktoker Khaby Lame vira jurado em programa de TV na Itália

ROMA, 29 AGO (ANSA) - Khaby Lame, o tiktoker mais acompanhado do mundo, participará da nova edição do "Italia's Got Talent", na plataforma de streaming Disney+, a partir do próximo dia 1º de setembro.

O jovem será um dos quatro jurados do programa, junto com a também estreante Elettra Lamborghini, e os veteranos Frank Matano e Mara Maionchi. A apresentação da produção será confiada ao consagrado casal formado por Aurora e Fru dei The Jackal.