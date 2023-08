Venezuela quer aumentar integração econômica com Brasil

CARACAS, 29 AGO (ANSA) - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, determinou a realização de avanços rumo a uma maior integração econômica com o Brasil e a Colômbia, buscando estabelecer mecanismos para fomentar investimentos entre as nações sul-americanas.

"Falei sobre isso com o presidente Gustavo Petro, com o presidente Lula falei em profundidade, sobre atrair capital da Colômbia e do Brasil para o desenvolvimento econômico da Venezuela", declarou Maduro em seu programa "Con Maduro +", transmitido pela TV estatal.