Apoio à greve de Hollywood marca abertura do Festival de Veneza

VENEZA, 30 AGO (ANSA) - A 80ª edição do Festival Internacional de Cinema de Veneza realiza nesta quarta-feira (30) sua cerimônia de abertura, com a entrega do Leão de Ouro pela carreira a Liliana Cavani, e tendo a atriz Caterina Murino como madrinha.

O evento ocorre no Palácio do Cinema, na Ilha do Lido.