CBF anuncia demissão de Pia Sundhage da seleção feminina

SÃO PAULO, 30 AGO (ANSA) - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta quarta-feira (30) que a sueca Pia Sundhage não é mais a técnica da seleção feminina de futebol.

A decisão foi oficializada após o fracasso da equipe na Copa do Mundo da Austrália e da Nova Zelândia, cuja eliminação precoce ocorreu na fase de grupos. O nome do substituto, no entanto, ainda não foi revelado.