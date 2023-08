Cidade italiana comemora 150 anos de tradição da tômbola

O evento ocorreu pela primeira vez no longínquo 1873, divulgada através de um pôster sobre o sorteio da tômbola beneficente, com prêmios no valor de 400 liras.

"Foi uma tradição nascida na surdina mas que depois, ao longo dos anos, se tornou evento fixo para a nossa cidade, além de símbolo identitário e de pertencimento", disse o presidente da Somsi, Mario Tomadini.

Desde sempre, o evento atrai a cidade inteira à praça principal.

"Em sua longa atividade, a Somsi sempre se distinguiu pela atenção ao próximo e à pessoa, mas também por tantas atividades recreativas organizadas em favor de Pordenone e seu território", disse o prefeito, Alessandro Ciriani.

"Assoprar 150 velinhas, em um evento que passou adiante por gerações, não é pouca coisa. A tômbola é uma tradição popular e que destaca como as coisas simples são aquelas às quais as pessoas se apegam mais", concluiu o alcaide. (ANSA).