'Comandante' abre Festival de Veneza com caso real da 2ª Guerra

A Itália realiza um raro filme de guerra, um colosso de 14,5 milhões de euros (R$ 77 mi) com a reprodução fiel em 1:1 do submersível Cappellini, para recontar a história lendária de um militar condecorado da Segunda Guerra Mundial, famoso por suas empreitadas de coragem e desobediência.

Em 1940, o comandante Salvatore Todaro (Pierfrancesco Favino), apesar de uma fratura permanente na coluna vertebral que o faz cuspir sangue e manter morfina na gaveta, é o carismático chefe do submersível Cappellini, da Marinha Real, com a missão determinada pelos altos militares fascistas e alemães: uma emboscada no Atlântico.

Sua correspondência com a mulher, Rina (Silvia D'Amico), é o fio condutor do filme.

Sua tropa de marinheiros, o cozinheiro napolitano (Giuseppe Brunetti), o soldado coral de Torre del Greco (Gianluca Di Gennaro), o subcomandante Marcon (Massimiliano Rossi) e os outros estão orgulhosamente a bordo, espantando o medo rezando e cantando "Un'ora sola ti vorrei", outro hit daquela época.

O naufrágio do mercantil belga Kabalo é o que coloca Todaro na história: ele desobedece a lei militar de guerra, que manda eliminar tantos equipamentos e vítimas quanto possível, e salva 26 náufragos, levando-os a um porto seguro nos Açores, navegando em emersão e colocando o próprio equipamento do Cappellini em perigo.

Ele gera a fúria dos seus, terá a eterna gratidão dos belgas (que transportavam armas para a Inglaterra) e garantirá na história seu exemplo de prioridade para a lei do mar, do socorro no mar, sobre todas as outras leis humanas.