Coreia do Norte dispara míssil em direção ao Mar do Japão

PEQUIM, 30 AGO (ANSA) - A Coreia do Norte lançou um novo míssil balístico em direção ao Mar do Japão, de acordo com informações divulgadas nesta quarta-feira (30) pelas Forças Armadas da Coreia do Sul.

No entanto, o Estado-Maior de Seul não deu mais detalhes sobre o disparo, que ainda está sob análise das autoridades militares.