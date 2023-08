Empresa planeja fazer visita aos destroços do Titanic

NOVA YORK, 30 AGO (ANSA) - Pouco mais de dois meses depois da implosão do submersível Titan, que deixou cinco mortos, uma nova expedição aos destroços do Titanic vem sendo planejada, mas sofre grande resistência do governo norte-americano.

A RMS Titanic, empresa do estado da Geórgia detentora dos direitos de propriedade e recuperação dos restos da embarcação que naufragou em 1912, deseja visitar os destroços do navio em maio de 2024.