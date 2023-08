Florença liga sinal de alerta por jogo da Conference League

SÃO PAULO, 30 AGO (ANSA) - A Fiorentina decidirá seu futuro na Conference League jogando em casa diante do Rapid Viena, mas as autoridades de Florença estão preocupadas com os torcedores austríacos que chegarão na Itália.

Pelo menos 1,5 mil fãs do clube alviverde são aguardados na capital da região da Toscana para assistirem ao confronto no estádio Artemio Franchi, em duelo que vale vaga na fase de grupos do torneio.