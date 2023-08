Indígenas vão a Brasília protestar contra marco temporal

O julgamento no STF foi suspenso em junho passado, após o pedido de vista apresentado pelo ministro André Mendonça, indicado por Jair Bolsonaro e que deve votar a favor do marco temporal, proposta defendida pela bancada do agronegócio no Congresso.

A Polícia Militar de Brasília reforçou os controles na Praça dos Três Poderes, onde será instalado um telão para o indígenas acompanharem a votação.

Até o momento, os ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin votaram contra a constitucionalidade do marco temporal, enquanto Kassio Nunes Marques defendeu a tese.

O processo que motivou o debate no STF tem a ver com a disputa pela posse da Terra Indígena Ibirama, em Santa Catarina, que é questionada pelo Ministério Público do estado. (ANSA).

