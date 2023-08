Itália confirma candidatura de ex-ministro ao banco da UE

Segundo fontes do Ministério, o governo italiano "está convencido da validade da proposta, e verificou que nas últimas semanas cresceu o consenso em ambientes europeus pela candidatura italiana".

Daniele Franco, que comandou a pasta econômica da Itália no governo do ex-premiê Mario Draghi, tem como principal trunfo seu perfil, considerado altamente técnico.

A vitória é considerada importante para o governo italiano, que não lidera o BEI desde 1959.

O próximo chefe do banco será escolhido pela UE por maioria qualificada, com voto duplo dos 18 países-membros que representam 68% do capital da instituição financeira. (ANSA).

