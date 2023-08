Itália detém turista com mais de 40 kg em pedras de praia

As pedras retiradas da praia de Lampianu, que fica nas proximidades de Sassari, estavam no porta-malas do carro do turista.

O francês foi sancionado por ter desrespeitado uma lei regional de proteção do patrimônio natural e precisará pagar uma multa que vai de 500 (R$ 2,6 mil) até três mil euros (R$ 15,9 mil).

Esse tipo de crime é muito comum acontecer na Sardenha ao longo dos verões no Hemisfério Norte, tanto que as autoridades locais costumam intensificar os controles neste período do ano.

(ANSA).

